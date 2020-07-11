شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان لضم أحمد الشيخ.. واللاعب يطالب بتحديد موقفه في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضين للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال مصدر في النادي الأهلي إن «الشيخ» تلقى عرضين من بيراميدز والمقاولون، للانضمام لأي منهما على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن اللاعب طالب إدارة النادي والجهاز الفني بتحديد موقفه، من أجل اتخاذ قرار الرحيل من عدمه.
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