شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون جنيه قيمة تجديد تعاقد محمد الشناوي مع الأهلي لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ تعاقد محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات، 65 مليون جنيه، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالنادي.

وكان الأهلي أعلن قبل أيام، تمديد تعاقد محمد الشناوي مع النادي، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم»، إن «الشناوي» سيتقاضى 11 مليون جنيه في الموسم الأول، و12 مليونًا في الموسم الثاني، و13 مليونًا في الثالث، و14 مليونًا في الرابع، و15 مليون جنيه في الموسم الخامس.