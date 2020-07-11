شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون جنيه قيمة تجديد تعاقد محمد الشناوي مع الأهلي لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
بلغ تعاقد محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات، 65 مليون جنيه، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالنادي.
وكان الأهلي أعلن قبل أيام، تمديد تعاقد محمد الشناوي مع النادي، لمدة 5 سنوات مقبلة.
وقال المصدر لـ«المصري اليوم»، إن «الشناوي» سيتقاضى 11 مليون جنيه في الموسم الأول، و12 مليونًا في الموسم الثاني، و13 مليونًا في الثالث، و14 مليونًا في الرابع، و15 مليون جنيه في الموسم الخامس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
80,235
-
تعافي
23,274
-
وفيات
3,702
كانت هذه تفاصيل خبر 65 مليون جنيه قيمة تجديد تعاقد محمد الشناوي مع الأهلي لـ5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.