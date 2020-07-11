شكرا لقرائتكم شاهد "غالي الأب وغالي الأبن" في نُزهة عائلية ع البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسام غالى قائد فريق الأهلى السابق و مدير الكرة الحالى بنادى الجنة صورة بصحبة نجله الاكبر محمود ، فى نزهة ساحلية ،وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، ويحرص حسام غالى دائما على نشر صور لعائلته لمشاركة جمهوره أوقات فراغه البعيدة عن كرة القدم سواء مع زوجته أو أولاده أو صدقاؤه عبر السوشيال ميديا ، تغزل حسام غالى، كابتن الاهلى السابق مؤخرا ، فى رقم التى شيرت الذى لعب له طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، ونشر الكابيتانو عبر حسابه على إنستجرام رقم "14" وعلق قائلا، "رقمى المفضل". وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.



حسام غالى

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".