شكرا لقرائتكم المقاولون يرفع الحمل البدنى فى التدريبات استعداداً للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات اليومية لذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس لماضي بسبب انتشار وباء كوروتا المستجد، وذلك من أجل استعادة اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم للمباريات، حيث قرر الجهاز الفني لذئاب الجبل خوض عدة مباريات ودية قبل عودة اللقاءات الرسمية، لإكساب اللاعبين حساسية المباريات ، فيما إستعاد المقاولون العرب عبد الله ياسين لاعب الفريق، والذى كان قد سافر إلى فرنسا فى بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وتوقف النشاط الرياضى على إثرها، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية، وفضل اللاعب البقاء مع أسرته قبل أن يعود للنادى مؤخراً استعداداً للمشاركة فى مباريات الدورى العام.

وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات خاصة، إن عبد الله ياسين خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليشارك مع زملائه بالتدريبات، موضحاً أن سيف الجزيرى هداف الفريق سيعود من تونس خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل الانضمام للفريق أيضاً.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.