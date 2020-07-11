شكرا لقرائتكم اليوم..الانتاج الحربى يبدأ تدريباته بمعسكر شرم الشيخ استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مرانه المسائى اليوم ثم يتوجه لشرم الشيخ لدخول معسكر مغلق لمدة 12 يوماً حيث يعود للقاهرة فى 23 يوليو الجارى لبداية مبارياته الودية على ملعبه بالمصانع الحربية ، وفضل جهاز الانتاج السفر لشرم الشيخ لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويقوم خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى بالترتيب لبعثة الفريق قبل وصولها إلى شرم الشيخ حيث يتولى مهدى تنسيق غرف اللاعبين وسيقوم يحجز غرفة منفصلة لكل لاعب ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة كورونا ، كما يتولى مدير الكرة الاتفاق على ملاعب التدريب الملحقة بالفندق وكذلك الاتفاق على مطعم منفصل للفريق بعيداً عن نزلاء الفندق لإضفاء أجواء من التركيز والهدوء على المعسكر.

وتعافى طبيب الإنتاج الحربى الذى أثبتت المسحة الثانية إصابته بكورونا، حيث دخل فى عزل منزلى لمدة 14 يوماً وتناول العقاقير الطبية طبقاً للبروتوكول المتبع بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجاءت المسحة الثالثة له سلبية إلا أنه سيجرى مسحة أخرى قبل اللحاق بمعسكر فريقه بشرم الشيخ .

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.