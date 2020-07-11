شكرا لقرائتكم جوميز يطمئن على جاهزية الإسماعيلى فى تقسيمة ودية انتهت 2/2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقيمت تقسيمة ودية صباح اليوم بين لاعبى الإسماعيلى تم خوضها على ثلاثة أشواط على ملعب الإسماعيلية الرئيسى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما ، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية، سجل للفريق الأول كل من عبد الرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى ، فيما أحرز للفريق الثانى عمر الوحش وحازم مرسى، وضم الفريق الأول ، كل من محمد فوزى حارس مرمى ، محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل ، أحمد أيمن ، أسامة إبراهيم ، عماد حمدى ، مدحت فقوسة، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد حمدى زكى.

بينما جاء تشكيل الفريق الثانى .. محمد مجدى حارس مرمى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد عمار ، كماتشو ، مصطفى فارس ، محمد مخلوف ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، عمر الوحش ، وجيه عبد الحكيم ، حازم مرسى، وشارك مجموعة من اللاعبين خلال التقسيمة منهم محمد الشامى ومحمد ناصر ومحمد مصيلحى ومحمود عبد المنصف.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز الاكتفاء بالتقسمية الودية التى اقيمت صباح اليوم ومنح اللاعبين راحة من المران المسائى.

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وخاض الفريق على مدار الأيام الماضية تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ، ضمن خطة الجهاز الفنى لاستعادة جاهزية اللاعبين لاستئناف المنافسات الرسمية.

ويحصل لاعبى الاسماعيلى على راحة غداً الاحد قبل بدء أسبوع جديد فى فترة الاعداد بداية من الاثنين المقبل استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ،ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.