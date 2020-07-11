شكرا لقرائتكم منتخب السلاح يخضع لمسحة كورونا بالمركز الأولمبى قبل السفر لمعسكر الغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على إجراء مسحات للاعبى المنتخب فى جميع الأسلحة يوم 14 يوليو الجارى بالمركز الأوليمبى قبل السفر إلى الغردقة يوم 16 من نفس الشهر للدخول فى معسكر مغلق من أجل خروج اللاعبين من أزمة إيقاف النشاط لمدة أكثر من 3 أشهر لاستعادة الحالة النفسية الجيدة .

و أشار الحسينى إلى إستمرار اللاعبين فى المركز الأوليمبى بعد إجراء المسحات و التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل التوجه إلىالغردقة .

وقال الحسينى إن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام القادم بسبب فيروس كورونا .

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وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .