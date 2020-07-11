محمد مجدى قفشة يستغل إجازة الأهلي فى الاستجمام قبل العودة للتدريبات

جدة - عمرو شويل استغل محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، فرصة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، للاستجمام بأحد الفنادق قبل استئناف التدريبات من جديد استعداداً لمسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويعود لاعبو الأهلي اليوم إلى التدريبات تحت قيادة السويسري رينية فايلر مدرب الفريق، الذي يقود المران لأول مرة بعد العودة من إجازة سويسرا.

ونشر قفشة مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "صباح الفل".

ويقود السويسري رينيه فايلر مران الفريق بعدما تواجد في النادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين لكنه لم يقود المران فقد أجرى المسحة الطبية للكشف عن كورونا يوم الأربعاء وفي اليوم التالي لم يكن قد تسلّم نتيجة المسحة الطبية لذا لم يقود المران قبل أن تظهر النتيجة مساء أمس الأول ، الخميس، حيث جائت سلبية لتُعلن جاهزية وفايلر وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال للتواجد في الفريق بعد عودتهما من بلادهما مساء الأثنين الماضي حيث قضيا هناك إجازة طويلة أستغرقت قرابة الـ25 يوماً.

على الصعيد ذاته ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية ، وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا، ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.