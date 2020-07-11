شكرا لقرائتكم هشام نصر يشارك فى محاضرات الاتحاد النيجيرى لكرة اليد "أون لاين " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد النيجيرى لكرة اليد القاء محاضرات يستعين بها بخبرات من المدارس الناجحة فى القارة السمراء و منها المدرسة المصرية الناجحة ،حيث يلقى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد محاضرة عبر الانترنت يوم 19 يوليو الجارى عن التخطيط المصرى للمنتخبات الوطنية فى جميع مراحلها السنية و كيف عادت كرة اليد المصرية الى العالمية بعد غياب 18 عام على مستوى الرجال و المستوى الاكثر من رائع سواء بدنيا او فنيا او مهاريا التى ظهرت عليه المنتخبات الوطنية المصرية فى جميع البطولات العالمية و القارية التى شاركت بها و كيف اصبح الأن لكرة اليد المصرية شكل مميز فى طرق اللعب ومدرسة جعلت الاتحادات الشقيقة تريد ان تتعلم من التجربة المصرية التى اثبتت نجاحها.

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ويسعى رئيس إتحاد كرة اليد إلى إنهاء الترتيبات الخاصة بإستضافة مصر لكأس العالم 2021 و عرض جزء من تطوير التنظيم فى المحاضرة ،حيث كشف مؤخرا أنه سيتم فتح الباب للمتطوعين والتعاون مع شركة تذكرتى لإقرار نظام الفان أى دى، وقال هشام نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت :" سوف ندشن خلال الساعات القليلة موقعاً عبر الإنترنت لاختيار المتطوعين لكأس العالم لليد وإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين سيتقدمون حتى يكون هناك وقت كافٍ لدخولهم بروفات لتنظيم الحدث الضخم"

وأضاف رئيس اتحاد كرة اليد، "سيكون هناك تعاون مع شركة تذكرتى لاعتماد نظام الفان أى دى لدخول المشجعين وحجز التذاكر عن طريق الإنترنت، بحيث يكون للمشجع رقم كرسى معروف قبل أن يذهب للملعب وسط وجود كاميرات مراقبة لجميع الأماكن لخروج المونديال بشكل يليق باسم مصر".