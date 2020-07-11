الامارات | الريال يحتفل بالهدف الـ500 مع زيدان.. ويقترب أكثر من لقب "الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحتفل بالهدف الـ500 مع زيدان.. ويقترب أكثر من لقب "الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا ريال مدريد بثبات نحو احراز لقبه الاول المحلي منذ عام 2017 في الدوري الاسباني بفوزه على ضيفه الافيس بهدفين نظيفين ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم. والفوز هو الثامن تواليا لريال مدريد بعد استئناف النشاط الكروي في اسبانيا ليستعيد فارق النقاط الاربع الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة (80 مقابل 76 نقطة) قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، بينما كان الفوز تاريخيا كون هدف كريم بنزيمة الثاني هو الـ500 تحت إدارة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وبات الفريق الملكي في حاجة الى فوزين في مباراتيه الثلاث الاخيرة لكي يتوج بطلا.

وغاب عن ريال مدريد قائده سيرخيو راموس لتراكم البطاقات الصفراء فحل بدلا منه المدافع البرازيلي ادير ميليتاو الى جانب الفرنسي رافايل فاران، والامر ينطبق على الظهير الايمن داني كارباخال وحل بدلا منه لوكاس فاسكيز.

وعاد الجناح البلجيكي ادين هازار الى التشكيلة بعد غيابه عن المباراتين الاخيرتين ضد خيتافي واتلتيك بلباو بداعي اصابة طفيفة في كاحله، وقد جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشارك في اواخر المباراة. ودخل ريال مدريد المباراة وهو في حاجة الى تحقيق ثلاثة انتصارات في ما تبقى له من مباريات ليتوج بطلا للمرة الاولى منذ عام 2017.

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وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر اعاقة نافارو للظهير الايسر الفرنسي بنجامين مندي الذي لعب بدلا من البرازيلي المصاب مارسيلو الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، انبرى لها كريم بنزيمة بنجاح مفتتحا التسجيل (12).

وسار اوليفر بوركه بالكرة مسافة 50 مترا قبل ان يتخطى البرازيلي كاسيميرو ويسدد كرة زاحفة تصدى لها ببراعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (27). ونجح ريال مدريد في اضافة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة كسر فيها بنزيمة مصيدة التسلل ومرر كرة عرضية باتجاه ماركو اسوينسيو ليتابعها الاخير من مسافة قريبة داخل الشباك (51). وكاد بنزيمة يضاعف غلة فريقه لكن حارس الافيس تدخل ببراعة منقذا فريقه من هدف أكيد (58).

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