شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يتألق أمام ألافيس.. وأرقام دفاعية مذهلة للبطل المنتظر ريال مدريد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، بعد أن حقق الانتصار في ختام مباريات الجولة 35 من المسابقة، مع تغلبه بنتيجة 2-0 على ضيفه، ديبورتيفو ألافيس.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثامن على التوالي في «لاليجا»، في سلسلة لم يعرفها الفريق منذ عام 2016.

ورفع ريال مدريد رصيد نقاطه إلى 80 نقطة؛ بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، برشلونة، ليصبح الفريق بحاجة لـ5 نقاط فقط من أجل التتويج بلقبه رقم 34 في «لاليجا».

وتقدم ريال مدريد مع نهاية الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء، سددها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ليسجل هدفه رقم 18 في المسابقة، ويقترب أكثر من الهداف الحالي ليونيل ميسي (22 هدفًا).

وسجل ريـال مدريد من ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي، ليحصل الفريق على هذا العدد من ركلات الجزاء في «لاليجا» بشكل متتالي للمرة الأولى منذ الفترة بين أبريل ومايو من عام 2006.

وأوضحت الإحصائيات أن ريال مدريد سجل أخر 20 ركلة جزاء تحصل عليها في لاليجا في سلسلة تهديفية لم يحققها أي فريق آخر في المسابقة منذ إشبيلية في عام 2004.

وحصل ريال مدريد على ركلة الجزاء العاشرة له في الدوري، في سجل لا يمتلك أكثر منه هذا الموسم سوى فريق فياريال (11 ركلة جزاء)، لكن العملاق المدريدي يمتلك نسبة 100% نجاح متفوقًا على جميع الفرق التي حصلت على 9 ركلات جزاء أو أكثر خلال هذا الموسم (5 فرق).

وجاء هدف بنزيمة ليدون الفرنسي الهدف رقم 500 لريال مدريد في المسابقات الرسمية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع تسجيل المهاجم المخضرم لهدفه رقم 74 تحت قيادة مواطنه (فقط رونالدو «112» سجل أكثر من بنزيمة مع ريال مدريد خلال فترة قيادة زيدان).

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وتألق بنزيمة، وصنع الهدف الثاني الذي سجله الجناح الإسباني ماركو أسينسيو في الشوط الثاني، ليسجل ويصنع المهاجم الفرنسي في مباراة في لاليجا للمرة الأولى خلال عام 2020، وللمرة الخامسة خلال الموسم الجاري.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، في سلسلة لم يحققها الفريق منذ 12 عامًا، مع حفاظ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على نظافة شباكه للمباراة رقم 18 هذا الموسم في سجل لم يحققه حارس من ريال مدريد منذ عام 1987/1988 (فرانسيسكو بويو).