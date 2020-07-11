مورينيو يتوعد بالفوز على أرسنال في ديربي شمال لندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

صرح المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ، برغبته بالبحث عن الفوز خلال مواجه أرسنال في ديربي شمال لندن، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام عندما سُئل عن شعوره بشأن خوضه أول مباراة ديربي كمدرب لتوتنهام: "إنها مباراة كبيرة، أريد خوضها والفوز بها، وأرغب في أن اظهر للاعبين مشاعري بأهمية هذه المباراة وما تعنيه لنا من حيث الترتيب في جدول الدوري وكذلك من حيث قدرتنا على المنافسة".

وتحدث مورينيو عن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي يعرفه منذ كان لاعبا في فئات الناشئين بنادي برشلونة حيث قال عنه: "قابلت ميكيل حينما كان صبيا في برشلونة حيث كان يبلغ من العمر 15 عاما) حينئذ، كنت وقتها أعمل مع الهولندي لويس فان جال مدرب الفريق، لذلك أنا أعرفه جيدا من هناك".

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وأضاف: "حينما تتعرف إلى هؤلاء الصبيان في تلك العمر، الوقت يجري سريعا، لكنك تظل تنظر إليهم كصبيان ، كان من الطريف أن أناديه بلقب السيد حينما أصبح مساعدا لجوارديولا، في كل مرة قابلته بعد ذلك فيها لم أناديه بأسم ميكيل، دائما نضحك بخصوص هذا الأمر، وأنا معجب به جدا".

ويستضيف توتنهام غريمه التقليدي أرسنال في مباراة ديربي شمال لندن، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثامن.