شكرا لقرائتكم الأهلى يفحص "قدم" الشناوى لتحديد موقفه من المشاركة فى مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد الشنأوى حارس مرمى الأهلى لفحص طبى قبل مران ألفريق المقرر له الخامسة والنصف من مساء اليوم،السبت، بملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعى بعد تعرض الحارس الدولى لإصابة بسيطة فى مران ألفريق أمس الأول جعلته غير قادراً على إستكمال المران ومنعته من استكمال التقسيمة الجماعية ، ويفحص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود الحارس الدولى قبل المران للسماح له بالمشاركة فى المران الجماعى وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن إصابة الشنأوى كانت بسيطة للغاية ولا تتعدى كدمة خفيفة فى قصبة القدم وكان من الممكن إستكمال المران لكن الجهاز الطبى فضًل خروج الشنأوى من التقسيمة وإستكمل الحارس المران فى الجيم.

على صعيد متصل ، أعرب محمد الشنأوي عن سعادته بتمديد عقده مع ألفريق ‏والاستمرار داخل جدران النادى الذى تربى فيه منذ التحاقه بقطاع الناشئين وحتى تصعيده للفريق الأول، مشددًا على القتال فى المرحلة القادمة وبذل ‏أقصى جهد مع باقى زملائه للتتويج بالبطولات، وأن يكون اسم النادى دائمًا فى ‏المقدمة، ورسم البسمة على وجوه الجماهير الوفية التى تساند ألفريق ودائمًا ما تكون داعمة ‏للاعبين.‏

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وقال الشنأوى فى تصريحات لموقع ناديه الرسمى: «سعيد بتمديد عقدى والاستمرار فى بيتي.. وأى لاعب يتمنى هذا الشرف وأن ‏يظل موجودًا داخل النادي، فعندما أبلغونى بموعد جلسة تمديد عقدي، لم أتردد لحظة وأحدة، و‏حضرت على ألفور واستغرقت الجلسة أقل من نصف ساعة فقط، تحدثنا فى البداية عن مدة ‏العقد، ثم وقعت فى دقائق معدودة، ثم تحدثنا فى أمور أخرى خارج نطاق الكرة، ورغبتى كانت ‏واضحة ومحسومة فى البقاء داخل النادي».‏

وأضاف الحارس الدولي: «يحسب لإدارة النادى إعلاء مبدأ الاستقرار والحفاظ على أعمدة ألفريق بتجديد عقود ‏اللاعبين والجهاز ألفني.. منذ ستة أشهر حتى نعمل فى هدوء مع الجهاز الحإلى بقيادة السويسرى رينيه ‏فايلر، الذى أصبح على دراية تامة وملمًّا بكل الظروف المحيطة بألفريق، وهو ما يزيد من ‏عوامل النجاح، خاصة أن الأهلى يسير بخطوات جيدة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقي».‏

وأكد الشنأوى أن الأهلى أمامه الكثير من التحديات فى المرحلة المقبلة، بداية من استكمال ‏منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يسير فيها بخطوات ثابتة ويتصدر ترتيب المسابقة، ‏ومن بعدها استكمال بطولة دورى أبطال إفريقيا، وبالتأكيد طموح الجميع ينصب على ألفوز بجميع البطولات، ولكن ‏تظل بطولة دورى أبطال إفريقيا تحديًا خاصا بالنسبة له ولجميع عناصر ألفريق للمشاركة فى كأس العالم للأندية. ‏