شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر جدول الدورى لتحديد موعد المعسكر المغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حمادة صدقى تحديد مواعيد استكمال الدورى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد موعد المعسكر المغلق الذى سيقيمه الفريق بالإسكندرية استعدادا لإستئناف المسابقة بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى من منتصف مارس الماضى .

وقد أعلن الجهاز الفنى لسموحه عن إقامة ثلاث وديات مع الأهلى وحرس الحدود والإتحاد السكندرى لتجهيز اللاعبين على الشكل الأمثل فى ظل تراجع المستوى الفنى والبدنى جراء الراحة التى حصل عليها اللاعبون .

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من ناحية اخرى يدرس مسئولو سموحة، برئاسة فرج عامر، استعارة باسم على ظهير أيمن الأهلى المعار للجونة حتى نهاية الموسم لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز منذ بداية الموسم وإشراك بعض لاعبى الوسط به لسد العجز، وهو ما شدد عليه حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الذى طالب بضرورة تدعيم مركزى ظهيرى الجنب سواء اليمين أو اليسار بعد التأكد من عودة أحمد فتوح لنادى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وينتظر مسئولو سموحه الجلسة المقرر انعقادها بين فرج عامر ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لبحث عدة أمور خاصة بالصفقات بين الناديين، فى ظل رغبة سموحة فى تمديد إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلى وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى، ويرغب رئيس النادى السكندرى فى عقد جلسة مع الخطيب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق حول هذه الأمور وحسم مصير المُعارين فى ظل العروض التى تأتى للاعبين، لاسيما أن سموحة يتطلع لحسم صفقاته سريعاً، ويمتلك الفريق السكندرى خمسة لاعبين مُعارين من الأهلى، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم.