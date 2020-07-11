تقرير.. ليفربول يسعى لتحطيم 5 أرقام قياسية قبل نهاية بريميرلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي ليفربول الإنجليزي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم، بعد أن ابتعد بفارق النقاط عن مانشستر سيتي منافسه المباشر.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويتبقى 4 جولات على نهاية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خلال هذا الموسم.

ويسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب أن يحطموا 5 أرقام قياسية قبل نهاية هذا الموسم، ليكتبوا موسماً استثنائياً للتويجهم الغائب منذ 30 عاماً.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم الـ5 أرقام القياسية التي يسعى ليفربول تحطيمها قبل نهاية بريميرليج:

أكبر فارق نقاط

يحمل نادي مانشستر سيتي، الرقم القياسي لأكبر فارق نقاط عن منافسه المباشر مانشستر يونايتد، وكان ذلك خلال موسم 2017-2018، بفارق 19 نقطة.

وخلال هذا الموسم يبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي منافسه المباشر برصيد 23 نقطة، مما يعطيه الفرصة لكسر الرقم القياسي المدون بإسم السيتي.

أكثر عدد نقاط

كتب مانشستر سيتي اسمه على رقم قياسي آخر وهو أكثر عدد نقاط حققه فريق خلال موسم واحد بالبريميرليج.

وكان ذلك في عام 2018، عندما أنهى رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، الموسم برصيد 100 نقطة، ليصبح السيتي وقتها أول فريق من البريميرليج يصل إلى هذا الرقم.

ليفربول خلال هذا الموسم يمتلك 92 نقطة في جعبته، ولا يزال أمام 12 نقطة متبقية من 4 مباريات.

إذا حقق ليفربول 3 انتصارات من الـ4 مباريات المتبقية له، سيصل رصيده إلى 101 نقطة، مما يجعله يحطم رقم السيتي القياسي، مع إمكانية وصوله إلى 104 نقطة إذا فاز في الـ4 مباريات المتبقية.

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أكثر نقاط على الأرض

رقم قياسي ثالث يمكن للريدز أن يحطمه خلال هذا الموسم، وهو أن يكون الفريق الأكثر تحقيقاً للنقاط على ملعبه.

تمتلك ثلاثة أندية الرقم القياسي للأكثر تحقيقا للنقاط (55 نقطة) وهم تشيلسي في موسم 2005-2006، مانشستر يونايتد موسم 2010-2011 ومانشستر سيتي موسم 2011-2012.

وحقق ليفربول هذا الموسم إجمالي 51 نقطة على أرض ملعبه "آنفيلد"، ويتبقى له مباراتين على أرض ميدانه، وإذا حقق الفوز فيهم، سيحطم الرقم القياسي ويصل إلى 56 نقطة على أرضه.

أكثر انتصارات في الموسم

يريد ليفربول تحطيم رقم قياسي مسجل بإسم مانشستر سيتي، وهو الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات خلال موسم واحد بالبريميرليج.

وسبق ونجح جوارديولا في تحقيق الرقم القياسي (32 فوز) مرتين في موسمين متاليين في 2017-2018 و2018-2019.

وحقق رجال يورجن كلوب 30 فوزاً خلال هذا الموسم، ومع تبقي 4 مباريات خلال هذا الموسم، فإن الريدز يحتاج لـ3 انتصارات فقط لكي يكسر الرقم القياسي للفريق السماوي.

أكثر انتصارات في ملعبه

يلعب كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز 19 مباراة على أرضه خلال الموسم.

وكانت أندية تشيلسي في موسم 2005-2006، ومانشستر يونايتد في موسم 2010-2011 ومانشستر سيتي في موسمي 2011-2012 و2018-2019، هي الأكثر تحقيقاً للانتصارات على أرضها بـ18 انتصار من أصل 19 مباراة على ملعبها.

هذا الموسم لم يخسر ليفربول أي مباراة على أرضية ميدانه، محققاً 17 انتصاراً، ومتبقى له مباراتين على أرضه قبل نهاية الموسم الحالي، وفي حال تحقيق الفوز فيهم، فسيكسر الرقم القياسي بـ19 انتصاراً من أصل 19 مباراة.

جدير بالذكر أن ليفربول يتبقى له مباريات بيرنلي و تشيلسي على أرضه، وأرسنال ونيوكاسل خارج ملعبه، قبل نهاية الموسم الحالي للبريميرليج في الـ26 من يوليو.