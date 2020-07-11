وزير الرياضة يوضح موقف مصر من استضافة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لم يصل له ولم يقدم لمصر أي عروض من أجل استضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020 حال تأهل الأهلي والزمالك للنهائي.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر في وقت سابق استئناف دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل دون تحديد الموعد أو البلد المستضيف للنهائيات "نصف نهائي - نهائي".
وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة "النهار" "لم يُعرض علينا الأمر من الأساس، وبالطبع نرحب".
ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب نادي الزمالك أمام الرجاء المغربي.
وأشار "كاف" في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة حكومة الكاميرون على استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا.
واختتم "نشكر الجميع على الالتزام بقرارات الدولة فيما يخص النشاط الرياضي والتزام الأندية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، ونشكر أندية الدوري على الالتزام بقرار عودة المسابقة وإن شاء الله الأمور تسير على ما يرام".
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن موعد 6 أغسطس لاستئناف مباريات الدوري لموسم 2019-2020.
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