صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بيرنلي بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن التشكيل المتوقع لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلتقي بنظيره بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستضيف ليفربول الفائز بلقب البريميرليج هذا الموسم، نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ35 من البطولة. ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، بينما يقع بيرنلي في المركز العاشر برصيد 49 نقطة. وعلم يلاكورة أن صلاح سيتواجد في التشكيل الأساسي للريدز أمام بيرنلي، بعد ما قدمه خلال الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً للمباراة. Advertisements وجاء تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بيرنلي كالآتي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبيرتسون. خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم. خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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