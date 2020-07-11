تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي 01:30 ـ نورويتش سيتي VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 01:00 ـ واتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 04:00 ـ ليفربول VS بيرنلي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 06:30 ـ شيفيلد يونايتد VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 09:00 ـ برايتون VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD Advertisements الدوري الإسباني 05:00 ـ أوساسونا VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 07:30 ـ بلد الوليد VS برشونلة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 10:00 ـ أتليتكو مدريد VS ريال بيتيس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD الدوري الإيطالي 05:15 ـ لاتسيو VS ساسولو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 07:30 ـ بريشيا VS روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:45 ـ يوفينتوس VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

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