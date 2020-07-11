الظاهرة رونالدو يطلب نجم الهلال في بلد الوليد عند بدء الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، تؤكد استعداد إدارة نادى بلد الوليد الاسباني بقيادة مالكه البرازيلي “الظاهرة رونالدو” للتعاقد مع نجم وسط نادي الهلال السعودي عند بدء الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير اختيار الظاهرة رونالدو للتوقيع مع مواطنه “كارلوس إدواردو” الذي ستنتهي مسيرته مع المتصدر الحالي لمنافسات الدوري السعودي فور انتهاء الموسم.

وكان إدواردو قد وافق على تمديد عقده مع الهلال لمدة ثلاثة أشهر قادمة، حتى ختام الدوري السعودي، بعدها سيصبح متاحًا للانتقال بالمجان إلى الفريق الذي يختاره في الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل إدواردو ضمن حسابات بعض الأندية العربية مثل الجزيرة الإماراتي ومواطنه شباب أهلي دبي، علاوة على وجود مفاوضات مع أندية الريان والدحيل القطريين.

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وذكرت صحيفة “تودوفيخاس” الإسبانية، أن نادي بلد الوليد وضع إدواردو على قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعد ختام الدوري السعودي للمحترفين، وانتهاء مشواره بشكل رسمي مع فريق الهلال.

وأشارت إلى أن إدواردو يرحب بفكرة الانضمام لصفوف فريق بلد الوليد الذي يمتلكه الظاهرة البرازيلية “رونالدو”، مهاجم منتخب السامبا وريال مدريد الأسبق، والذي أجرى اتصالات جادة به خلال الايام الماضية، ونجح في إقناعه بالانضمام لصفوف بلد الوليد والذي لديه مشروع كبير للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى أوروبا في المواسم القادمة.

وتحدثت الصحيفة ذاتها عن وجود تواصل دائم بين رونالدو وإدواردو، اللذان تربطهما علاقة قوية، الأمر الذي جعل رئيس بلد الوليد يقوم بالاتصال بإدواردو لمناقشة البنود الشخصية للتعاقد.

وخاض البرازيلي كارلوس إدواردو عدة تجارب احترافية في نادي نيس الفرنسي، وفرق بورتو وإشتوريل البرتغاليين، قبل انتقاله إلي صفوف الهلال قبل عدة أعوام.