عصام الشوالي ورؤوف خليف ويوسف سيف خارج بي ان سبورت للأسبوع الثالث على التوالي!

واصلت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية تجاهلها للثنائي التونسي “عصام الشوالي ورؤوف خليف” للأسبوع الثالث على التوالي، بعدم الاعتماد عليهم في تعليق أي مباراة من مباريات هذا الأسبوع، وبالمثل المعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف”.

واعتمدت إدارة بي ان سبورت على المعلق الجزائري حفيظ دراجي في خمس مباريات خلال الأسبوع الماضي، ونفس عدد المباريات للمعلق الرياضي المصري علي محمد علي، وحصل كذلك المعلق الليبي محمد بركات على أربع مباريات.

وقررت إدارة بي ان سبورت تخفيف ضغط المباريات على حفيظ دراجي وعلي محمد علي هذا الأسبوع، بمنح الأول 4 مباريات والثاني 3 مباريات فقط.

وسيبدأ حفيظ دراجي عمله هذا الأسبوع من مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة 35 من الدوري الانجليزي الممتاز، عصر يوم السبت 11 يوليو، وفي السهرة ستكون مباراة بلد الوليد وبرشلونة في الجولة 36 من الدوري الاسباني بصوت علي محمد علي.

متى يعود يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف إلى بي ان سبورت؟

علم موقع الخليج 365 من مصادره في قطر أن استمرار تجاهل يوسف سيف والشوالي وخليف سيمتد حتى نهاية هذا الأسبوع، ولهذا وقع الاختيار على “حفيظ دراجي” للتعليق على مباراة ديربي لندن الكبير بين “توتنهام وآرسنال” في الدوري الانجليزي يوم غد الأحد، بينما مُنحت مباراة قمة الدوري الايطالي بين نابولي وميلان لعلي محمد علي في نفس اليوم.

وفي يوم الاثنين سيعلق حفيظ دراجي أيضًا على مباراة ختام الجولة 36 من الدوري الإسباني بين غرناطة وريال مدريد، على أن يتولى علي محمد علي مهمة مباراة الإنتر وتورينو في الدوري الايطالي، وفي يوم الثلاثاء سيعود حفيظ دراجي للتعليق من جديد على مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في البريميرليج.

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وأكد مصدر الخليج 365 “لا توجد أي مباراة على بي ان سبورت ستكون بصوت عصام الشوالي أو رؤوف خليف أو يوسف سيف بداية من يوم السبت 11 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 14 يوليو..ربما يحدث تغيير ما بعد ذلك إذا قرر يوسف سيف الخروج من منزله لأداء عمله بشكل طبيعي من مقر القناة، مع أخذه لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا”.

ويغيب الثلاثي المذكور عن تعليق المباريات في قنوات بي ان سبورت منذ الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، بسبب رداءة الصوت وضعف سرعة الإنتر نت في منازلهم، حيث يتواجدون منذ بداية الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا خارج مقر شبكة قنوات بي إن سبورت، على العكس من جميع زملائهم الذين لم يتحركوا من العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعلق عشاق عصام الشوالي ورؤوف خليف ويوسف سيف آمالاً عريضة على عودتهم إلى التعليق في قنوات بي ان سبورت بدءًا من مباريات دوري أبطال أوروبا مطلع شهر أغسطس المقبل.

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