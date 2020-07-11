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رياضة | تحديد موعد نهاية عقود اللاعبين في الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد نهاية عقود اللاعبين في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حددت مواعيد انتهاء عقود اللاعبين التي جرى تمديدها بشكل استثنائي، بعد توقف المنافسات لفترة بسبب جائحة .

ذكرت صحيفة ، أن مصادر كشفت لها أن عقود لاعبي أندية دوري المحترفين ستنتهي في 9 من سبتمبر المقبل، بينما تنتهي عقود لاعبي الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك في 5 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر: "اللجنة أرسلت تعميماً إلى أندية دوري كأس الأمير للمحترفين، ومسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، أوضحت فيه المواعيد الخاصة بهم، وسيكون انتهاء العقود في 20 سبتمبر لأندية الدرجة الأولى، وفي 12 من الشهر نفسه لأندية الدرجة الثانية.

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