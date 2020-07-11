رياضة | تعليق مثير من بايرن ميونخ على مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من بايرن ميونخ على مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني أندرياس يونغ، أن مواجهة تشيلسي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية، بعد أن قدم الفريق مستويات جيدة عقب استئناف مسابقات الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب لدور الـ16 انتهت بفوز بايرن ميونخ على تشيلسي 3-0، ولم تقم مباراة الإياب بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن الاتحاد الأوروبي للعبة، أعلن إقامة كافة المباريات الموقوفة من دور الـ16 يومي 7 و8 من أغسطس المقبل.

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وأوقعت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة، الفائز من بايرن وتشيلسي، مع الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة.

وقال يونغ: "رأينا في الدوري الإنجليزي الممتاز أن تشيلسي قدم أداء جيداً، مع استئناف الدوري، لذلك بالتأكيد ستكون مباراة صعبة".

وأضاف: "وبعد هذه المباراة، سنواجه إما نابولي أو برشلونة في دور الثمانية وكلاهما لديه خبرة، لعبنا كثيراً أمامهما وأعتقد أن النتيجة لا يمكن توقعها".