رياضة | زيدان يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رقما مميزا بعد أن وصل إلى 500 هدف مع الملكي بعد تسجيل كريم بنزيما هدف الميرينجي الأول في شباك ديبورتيفو ألافيس.

ورفع أسينسيو هذا الرقم إلى 501 هدف، بعدما سجل الهدف الثاني في المبارة التي فاز فيها الريال على ألافيس بهدفين دون رد.

واحتاج المدرب الفرنسي، لقيادة الفريق الملكي في 207 مباريات، ليسجل لاعبوه أكثر من 500 هدف (501).

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وتحت قيادة زيدان، سجل الريال أهدافا في 90 بالمئة من مبارياته، وجاءت أهدافه الـ 501 موزعة على النحو التالي: 343 هدفا في الدوري الإسباني، و93 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و43 في كأس الملك، و9 أهداف في كأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن زيدان، أشرف على تدريب الريال في ولاية أولى، امتدت من يناير 2016 حتى مايو 2018، ثم عاد في مارس 2019، ليتسلم المسؤولية في ولايته الثانية.

وخلال ولايته الأولى، توج "زيزو" بعدة ألقاب مع الفريق الملكي، أبرزها ثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.