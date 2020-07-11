رياضة | ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس الجمعة رسميا تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي باسم الأبيض كعلامة تجارية.

وانتقد النادي الأهلي تصرف رئيس الزمالك مؤكدا أنه لم يسجل اللقب كعلامة تجارية فخطوات تسجيل علامة تجارية تحتاج تقريبا لعام كامل.

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وأكد الأهلي أنه سيتم رفض طلب نادي الزمالك بتسجيل نادي القرن كعلامة تجارية لأنه بعد أن يتم الفحص سنعرف أن اللقب مسجل باسم الأهلي بالفعل.

وكان النادي الأهلي قد سجل لقب نادي القرن الأفريقي كعلامة تجارية للفريق الأحمر منذ عام ٢٠٠٨ وتم تجديده حتى عام ٢٠٢٨.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي لتقديم مذكرة ضد نادي الزمالك للهيئة التابعة للعلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب تصرف رئيس النادي.