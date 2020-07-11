رياضة | رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رسالة إلى لاعبيه بشأن التفكير في مباراة ريال مدريد الإسباني بإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أولا.

وتفوق سيتي على ريال مدريد ذهاباً 2-1 وستقام مباراة العودة في ملعب الاتحاد في 7 أغسطس وقد يواجه زملاء كريستيانو رونالدو في دور الثمانية إذا نجح الفريقان في التقدم لهذا الدور.

ويتأخر الفريق الإيطالي 0-1 منذ مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون في فرنسا.

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وقال جوارديولا للصحافيين قبل مواجهة اليوم السبت، في الدوري الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون: "لا يوجد في هذا المكان من يعرف ريال مدريد أكثر مني، إنه الفريق المهيمن على ألقاب دوري الأبطال ويتعين أن نكون في كامل التركيز أمامه".

وتابع: "نفكر في مباراة ريال، لو فكرنا في المباراة التالية فان ملك هذه البطولة سيطيح بنا".

وأكد جوارديولا أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي خضع لجراحة في برشلونة الشهر الماضي سيغيب عن المواجهة أمام بطل أوروبا 13 مرة.

وفي حال انتصاره على مستضيفه برايتون سيتأكد موقع سيتي في المربع الذهبي للدوري الممتاز وسينهي سلسلة من 3 هزائم متتالية خارج ملعبه في الدوري وهو أسوأ سجل خارج الأرض في مسيرة جوارديولا التدريبية.