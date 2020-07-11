رياضة | الأهلي يعلق على تسجيل الزمالك للقب نادي القرن الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق على تسجيل الزمالك للقب نادي القرن الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي علق على إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك على تسجيله للقب نادي القرن الإفريقي باسم النادي الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤخرًا أنه سجل لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم علامة تجارية باسم نادي الزمالك لدى وزارة التموين المصرية.

وأفاد الأهلي بأن مرتضى يخدع جماهير الزمالك وما أظهره بالأمس ليس تسجيلا للعلامة التجارية الخاصة بلقب نادي القرن وأن هذا الأمر لا يحدث بين يوم وليلة مثلما يتصور البعض.

Advertisements

وأوضح الأهلي أن تسجيل العلامة التجارية يحتاج فترة لا تقل عن عام قابلة للزيادة من أجل الفحص ومراجعة كافة الأوراق والتأكد من عدم تسجيل نفس الاسم لجهة أخرى.

وأكد الأهلي أنه قام بتوثيق موقفه بكافة المستندات القانونية اللازمة فيما يتعلق بلقب نادي القرن وأنه غير قابل لأي جهة أخرى الحصول على اللقب.

وأعرب الأهلي عن شعوره بالاستياء الشديد بسبب الآراء القانونية الخاطئة التي يروج لها البعض دون فهم وأن النادي الأحمر سيقوم بالرد عليها في الفترة المقبلة من أجل إيضاح الأمور بشكل كامل.