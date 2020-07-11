شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف راتب محمد الشناوي خلال خمسة مواسم بعد بتمديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سيحصل على ما يقرب من 70 مليون جنيه من الاهلي خلال خمسة مواسم بعدما قام بتمديد عقده مؤخراً للقلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم ، وقال مصدر في النادي أن الحارس الدولي سيحصل في الموسم الأول على 11 مليون جنيه وفي الموسم الثاني سيتقاضي 12 مليون جنيه وتبلغ قيمة عقده 13 مليون وفي الموسم الرابع يحصل على 14 مليون جنيه فيما يتقاضي الحارس الدولي 15 مليون جنيه في الموسم الخامس والأخير له مع الأهلي وجاء تمديد عقد الشناوي مؤخراً لهذه المدة الطويلة حتى يضع الأهلي حداً للأنباء التى تتناثر من وقت لأخر بشأن رغبة الحارس في الرحيل أو تمديد وتعديل عقده كما أن لجنة التخطيط ترى أن الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر حالياً ولابد من تقديره بالشكل المناسب والذي يتناسب مع قدراته وأمكانياته الفنية من ناحية ومع إخلاصه وعطاؤه اللامحدود للنادي من ناحية أخرى ،ووضعت إدارة الاهلي محمد الشناوي ضمن الفئة الأولى في الفريق والتى يتصدرها حالياً وليد سليمان بعد رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي لبيراميدز.

من جانبه ، أعرب محمد الشناوي عن سعادته بتمديد عقده مع الفريق ‏والاستمرار داخل جدران النادي الذي تربي فيه منذ التحاقه بقطاع الناشئين وحتى تصعيده للفريق الأول، مشددًا على القتال في المرحلة القادمة وبذل ‏أقصى جهد مع باقي زملائه للتتويج بالبطولات، وأن يكون اسم النادي دائمًا في ‏المقدمة، ورسم البسمة على وجوه الجماهير الوفية التي تساند الفريق ودائمًا ما تكون داعمة ‏للاعبين.‏

وقال الشناوي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي : «سعيد بتمديد عقدي والاستمرار في بيتي.. وأي لاعب يتمنى هذا الشرف وأن ‏يظل موجودًا داخل النادي، فعندما أبلغوني بموعد جلسة تمديد عقدي، لم أتردد لحظة واحدة، و‏حضرت على الفور واستغرقت الجلسة أقل من نصف ساعة فقط، تحدثنا في البداية عن مدة ‏العقد، ثم وقعت في دقائق معدودة، ثم تحدثنا في أمور أخرى خارج نطاق الكرة، ورغبتي كانت ‏واضحة ومحسومة في البقاء داخل النادي».‏

وأضاف الحارس الدولي: «يحسب لإدارة النادي إعلاء مبدأ الاستقرار والحفاظ على أعمدة الفريق بتجديد عقود ‏اللاعبين والجهاز الفني.. منذ ستة أشهر حتى نعمل في هدوء مع الجهاز الحالي بقيادة السويسري رينيه ‏فايلر، الذي أصبح على دراية تامة وملمًّا بكل الظروف المحيطة بالفريق، وهو ما يزيد من ‏عوامل النجاح، خاصة أن الأهلي يسير بخطوات جيدة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي».‏

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وأكد الشناوي أن الأهلي أمامه الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، بداية من استكمال ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي يسير فيها بخطوات ثابتة ويتصدر ترتيب المسابقة، ‏ومن بعدها استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد طموح الجميع ينصب على الفوز بجميع البطولات، ولكن ‏تظل بطولة دوري أبطال إفريقيا تحديًا خاصا بالنسبة له ولجميع عناصر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية. ‏

وشدد الشناوي على أن الأهلي هو بيته الذي ‏تربي فيه، وأن هذا الكلام ليس شعارات ولكنه واقع يعيش داخله منذ الصغر، وينمو ويكبر يومًا بعد الآخر، متذكرًا مرحلة الناشئين والبقاء في استراحة القطاع وحتى الوصول إلى ملعب التتش والمران مع الكبار، واعتبرها أفضل فترات حياته على الإطلاق.

وقال الحارس الدولي إن منافسات إفريقيا مختلفة تمامًا عن الدوري المحلي، من حيث ‏الأجواء والكثير من العوامل التي تجعل ‏من الأميرة الإفريقية أكثر شراسة وقوة، لأنها تجمع أفضل فرق القارة والمتوجة في بلادها بالبطولة المحلية.