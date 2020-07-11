شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تجتمع بأندية المظاليم لمناقشة لائحة النظام الأساسي والدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، اليوم السبت، اجتماعا مع اندية القسم الثالث بالإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ لمناقشة التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي بجانب حسم مصير مسابقة دوري القسم الثالث هذا الموسم والموسم المقبل ومصير الصعود والهبوط.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا الخميس الماضي مع أندية الإسكندرية ومطروح والبحيرة بالقسم الثالث ، بمقر الاتحاد ، واستمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة.. وحضر الاجتماع عن الأندية، الدكتور محمد عيد ممثلا لنادي السكة الحديد، وأحمد محمد فاروق عبد المنعم عن نادي سبورتنج، وشريف رمضان ومحمد حامد سويلم عن مركز شباب المعمورة، ومحمود إبراهيم الشافعي عن نادي الترام، وعبد المقصود السيد عن مركز شباب بولين، وطارق رمضان حسن عن مركز شباب القباري، وكريم عادل عبد الصمد عن نادي كوم حمادة، وعاطف سالم عن نادي المصري، وعبد الناصر عبد السلام عن نادي نهضة العامرية، وشعبان مبارك ومصطفى رمضان عن نادي بدر الرياضي، ومحمد أبو خليل عن نادي رشيد، كما اجتمعت اللجنة باندية الصعيد بالأقصر وأسيوط مطلع الاسبوع الماضي .

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

Advertisements

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.