شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك أجازة 24 ساعة خلال المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق الأبيض، أجازة لمدة 24 ساعة فقط، خلال معسكر الفريق الذى انطلق أمس، الخميس، على مدار الـ15 يوم الذى سيخوض فيهم الفريق لتدريباته فى ذلك المعسكر، على أن يتم تحديد يوم الأجازة خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض الفريق تدريباته فى الوقت الحالى على فترتين.

ومن المنتظر أن يتبع يوم الأجازة الذى سيحصل عليه اللاعبين خضوعهم لمسحات فيروس كورونا، حيث سيكون إجراء المسحات بصورة دورية للاعبين خلال معسكر الفريق واستمرار متابعتهم بشكل طبى على مدار 24 ساعة للاطمئنان بشكل تام على حالتهم مع التنبيه بضرورة إتباع كافة الإجراءات الإحترازية طوال فترة المعسكر المقام حاليا فى مدينة برج العرب.

وخضع لاعبو الزمالك خلال الفترة الماضية لمسحتى كورونا قبل انطلاق معسكر برج العرب فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق أمس ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباح الأمس بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.