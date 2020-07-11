رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة نظيره فريق اتالانتا اليوم السبت 11 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسوف تبدأ الجولة الثانية والثلاثين مساء اليوم السبت بثلاث مباريات، حيث سيلتقي لاتسيو مع فريق ساسولو، ويواجه فريق بريشيا نظيره فريق روما، بالإضافة إلى قمة يوفنتوس وأتالانتا.

ويأتي ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- يوفنتوس 75 نقطة.

2- لاتسيو 68 نقطة.

3- أتالانتا 66 نقطة.

4- إنتر ميلان 65 نقطة.

5- روما 51 نقطة.

6- نابولي51 نقطة.

7- ميلان 49 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 43 نقطة.

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9- ساسولو 43 نقطة.

10- بولونيا41 نقطة.

11- كالياري 40 نقطة.

12- بارما 39 نقطة.

13- فيورنتينا 35 نقطة.

14- أودينيزي 35 نقطة.

15- تورينو 34 نقطة.

16- سامبدوريا 32 نقطة.

17- ليتشي 28 نقطة.

18- جنوى 27 نقطة.

19- بريشيا 21 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.