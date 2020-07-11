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رياضة | هدافي الدوري الانجليزي.. فاردي يحلق في الصدارة وصلاح في المركز الثالث

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كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدافي الدوري الانجليزي.. فاردي يحلق في الصدارة وصلاح في المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم قبل 4 جولات من النهاية وينافسوا كل من بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال ومحمد صلاح لاعب .

وتوج ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام .

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف

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دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 19 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف

أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

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