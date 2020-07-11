رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم السبت نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادى ليفربول ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، هنديرسون، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.