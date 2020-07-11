رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ليفربول ونظيره بيرنلي، اليوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري، على ملعب آنفيلد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، والتي كان آخرها الفوز على برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية، والساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعا الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش.

وستُنقل المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات البريميرليج.

ويعتلي الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، ليتوج بلقب البريميرليج في وقت سابق بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا، فيما يأتي بيرنلي في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول:-

حراسة المرمى: أليسون

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خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبيرنلي:-

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيفن لونج، تشارلي تايلور، فيل باردسلي، جيمس تاركوفسكي

خط الوسط: آشلي ويستوود، إيريك بيترس، دوايت ماكتيل، جوش براونهيل

خط الهجوم: كريس وود، جاي رودريجيز