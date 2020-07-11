شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعزل لوكا يوفيتش عن ريال مدريد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزل فيروس كورونا الصربي، لوكا يوفيتش، نجم فريق ريال مدريد عن تدريبات فريقه الجماعية بعد إصابته بالفيروس التاجى وخضوعه للعلاج المنزلى.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن اللاعب الصربى سيعود لتدريبات فريقه بعد أسبوعين حال شفائه من إصابته بفيروس كورونا، على أن يخضع لبرنامج بدنى منفرد لحين العودة للتدريبات الجماعية فى صفوف النادى المكلى.

وُلد «يوفيتش» فى قرية باتار الصغيرة بالقرب من بيه لينا، وسافا ودرينا. فى سن الخامسة، بدأ لعب كرة القدم فى لوزنيكا، حيث تمت مراقبته فى عام 2004 وعرض عليه اللعب فى مينى ماكسى، وهى رابطة تطوير للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عامًا فى بلغراد. بعد مباراة واحدة فقط حيث سجل «يوفيتش» ثلاثة أهداف، حصل والده على50 يورو لكل مباراة لعبها و 2000 دينار لتغطية تكاليف السفر من باتار إلى بلجراد.