شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يتغزل فى ديفيد سيلفا: يجيد اللعب فى المساحات الضيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، بلاعب فريقه، ديفيد سيلفا، وقال: «إننى لم أرَ لاعبًا مثله من قبل، فهو يجيد اللعب داخل المساحات الضيقة، ولديه قدرات الاحتفاظ بالكرة بنسبة عالية، ما يجعله لاعبًا مميزًا وخطيرًا». وأضاف «جوارديولا»: «(سيلفا) يساعدنى على تنفيذ خطتى بشكل مميز، ما يجعلنى دائمًا سعيدًا بتواجده داخل المستطيل الأخضر، فهو دائمًا يُذكِّرنى بالأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسى، الذى أعتبره أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم».

بيب جوارديولا إى سالا هو لاعب كرة قدم إسبانى سابق، مدرب كرة قدم حالى فى مانشستر سيتى، الذى يشارك فى الدورى الإنجليزى الممتاز. كان «جوارديولا» لاعب كرة قدم فى مركز الوسط الدفاعى، وقضى فترته الاحترافية فى نادى برشلونة، حيث كان جزءًا من فريق أحلام يوهان كرويف، الذى استطاع تحقيق أول كأس أوروبية سنة 1992.

يوم 16 يناير عام 2013، تم الإعلان عن أن «جوارديولا» سيتولى منصب المدير الفنى لنادى بايرن ميونيخ الألمانى فى البوندسليجا بعد موسم 2012- ٢٠١٣، ليحل محل بوب هانكس، الذى من المقرر أن يتقاعد.