شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود اليوفنتوس أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحرك قطار الدورى الإيطالى اليوم السبت بثلاث مباريات حيث يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى نظيره أتالانتا فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ32 من عمر مسابقة «الكالتشيو».

وفى المباراة الثانية يلتقى لاتسيو بنظيره ساسولو، عند الساعة الرابعة وربع عصرا بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على منافسه بريشيا عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

■ الدورى الإيطالى الدرجة الأولى هى مسابقة الدورى للأندية كرة القدم المحترفة تأسست عام 1898 ويقع على قمة الهرم الكروى فى إيطاليا، حيث يعد الكالتشيو دورى الدرجة الأولى فى إيطاليا ويعد من الدوريات النخبة على مستوى العالم.

■ البطولة فى صيغتها الحالية، يلعب كل فريق مع الآخر مرتين ذهابا وإيابا (كمجموعة واحدة) بينما النظام المتبع قديما قبل عام 1929 هو تقسيم الفرق إلى عدة مجموعات ومن ثم تجرى عملية وأبطال المجموعات يتلاقون إلى أن يتم تحديد الفريق الفائز بالبطولة، ومن الجدير ذكره أن النظام القديم قد تم إلغاء العمل به فى موسم 1929–1930.

■ يلعب فى الدورى الإيطالى ثلاثة من الأندية المؤسسة لمجموعة جى– 14 وهى (يوفنتوس، إيه سى ميلان، إنتر ميلان)، أما من ناحية الجوائز الفردية فإن الأندية الإيطالية تمتلك نصيب الأسد فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية بـ 20 مرة.

يعد إيه سى ميلان من أنجح الأندية على مستوى العالم من ناحية الفوز بالألقاب الدولية والقارية بـ18 لقبا، بالمقابل فإن يوفنتوس هو أنجح الفرق الإيطالية برصيد 56 لقبا محليا.

من جهة أخرى، فإن إنتر ميلان هو الفريق الذى حقق الثلاثية التارخية فى موسم 2009–2010.

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■ تاريخيا تعتبر الأندية الإيطالية الأكثر وصولا للنهائيات والأكثر إحرازا للألقاب الأوروبية بواقع 36 بطولة أوروبية مقسمة كالتالى: دورى أبطال أوروبا 12 لقبا، كأس الاتحاد الأوروبى 9 ألقاب، كأس السوبر الأوروبى 9 ألقاب، كأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب.

■ ولنادى إيه سى ميلان حصة الأسد منها بواقع 14 لقبا، وحاليا يحتل الدورى الإيطالى المركز الرابع بين الدوريات الأوروبية اعتمادا على نتائج أنديتها فى البطولات الأوروبية، والخامس بالنسبة لمركز IFFHS لإحصاءات كرة القدم.