شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلو» الجناح الطائر فى الريال يكشف أسباب نجاحه: رفضت ترك النادى الملكى.. وأصبحت أفضل جناح بالدورى الإسبانى بفضل تعليمات «جدى» الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم البرازيلى «مارسيلو»، الجناح الأيسر لفريق ريال مدريد، عن ذكرياته مع النادى الملكى، عقب تعاقده معه فى سن الـ18 عامًا، وقال: «بمجرد انضمامى لفريقى الريال، شعرت بأننى على الطريق الكروى الصحيح».

وأضاف، فى تصريحات نُشرت على صفحة الريال الرسمية: «النادى الملكى أراد إعارتى خلال الموسم الأول لى مع الفريق، ولكنى رفضت لإيمانى الشديد بأننى سأكون أفضل الأجنحة بالدورى الإسبانى، وبالفعل هذا ما حدث الآن بفضل جهودى وتعليمات جدى الفنية».

فى عام 2007 انتقل «مارسيلو» إلى ريال مدريد فى عهد الرئيس ريمون كالديرون، الذى قال عنه: «إنه تعاقد مهم، وسوف ينعش الفريق بطاقة الشباب، وإنه ضمن خطة مستقبلية لإضافة العديد من العناصر الشابة إلى التشكيلة مستقبلًا، ونحن سعداء بأنه اختارنا، بالرغم من أن نصف أوروبا كانت تريده، والعديد من المتابعين يُعدونه خليفة روبرتو كارلوس«.

■ فى 7 يناير 2007، سجل »مارسيلو« أول ظهور له مع ريال مدريد، وكان بديلاً فى مباراة 2- 0 أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

■ فى 14 إبريل 2007، سجل أول ظهور أساسيًا، بعد إعطائه الفرصة من المدرب فابيو كابيلو، حيث خسر الريال 2- 1 من ريسينغ سانتاندر.

■ موسم 2007- 2008، ظهر »مارسيلو» فى جميع مباريات الريال فى الليجا الإسبانية، تحت قيادة المدرب بيرند شوستر، بين الهجوم والدفاع، وفرض نفسه من أهم اللاعبين فى تشكيلة ريال مدريد.

■ موسم 2009 كان نكسة فى مستوى اللاعب، فقد أصبح سجين دكة الاحتياط فى العديد من المباريات، تحت قيادة المدرب الإسبانى خواندى راموس، وكان البديل له الظهير الأكثر دفاعية الأرجنتينى جابرييل هاينزه، وقد أشركه المدرب عدة مرات جناحًا، ليسجل أول أهدافه أمام سبورتينغ خيخون، بعد تمريره من المهاجم جونزالو هيجواين.

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■ غيّر المدرب خواندى موقعه إلى جناح، مع العودة إلى الدفاع عند الضرورة، وذلك للاستفادة من خبرته الدفاعية، وقوته فى الهجوم، ليسجل هدفه الثانى مع ريال مدريد أمام ألميريا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى الضعيفة.

■ فى 18 إبريل 2009، سجل هدفه الثالث مع الريال أمام ريكرياتيفو، وكان الهدف الوحيد للريال فى تلك المباراة مساعدًا للفريق على الفوز، وفى الشهر نفسه سجل هدفه الرابع أمام إشبيلية.