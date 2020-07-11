شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون يخضع لفحوصات طبية عقب إصابته أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول، لعدد من الفحوصات الطبية إثر إصابته خلال مباراة فريقه، مساء أمس الأول، أمام برايتون، والتى فاز بها «الريدز» بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز. كان هندرسون قد أحرز الهدف الثانى لليفربول فى المباراة بعد أن تلقى تمريرة من زميله محمد صلاح، حوّلها بتسديدة داخل شباك برايتون، وتعرض هندرسون لإصابة فى الدقيقة 79 من المباراة، ولم يستطع مواصلة اللعب، ليغادر ويشارك جيمس ميلنر بدلًا منه.

جوردان هندرسون لاعب كرة قدم إنجليزى يلعب حالياً فى نادى ليفربول الإنجليزى منذ 2011 فى مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب فى مركز الوسط المحورى. وشارك مع المنتخب الإنجليزى فى كأس العالم 2018 بروسيا.

نادى ليفربول لكرة القدم هو نادى كرة قدم إنجليزى محترف، تأسس فى 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، فى إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، على يد رجل الأعمال الإنجليزى جون هولدينج.