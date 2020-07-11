شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد «ملك الإصابات» فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ قدومه من فريقه السابق تشيلسى والإصابات تضرب فيه مباراة تلو الأخرى، فأصبح النجم البلجيكى إدين هازارد لاعبًا سيئ الحظ مع فريقه الحالى، ريال مدريد، فمنذ انضمامه والإصابات تلاحقه، ولم يتمكن من اللعب مع فريقه الحالى سوى بعض المباريات القليلة، بالرغم من أن إدارة الملكى تعاقدت معه تعويضًا لرحيل الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، الذى انضم إلى صفوف اليوفنتوس.

وفى هذا التوقيت، الذى يحتاج فيه ريال مدريد جهود لاعبيه، يغيب «هازارد» عن صفوف فريقه، بالرغم من عودته مؤخرًا من إصابة قديمة أبعدته شهرين عن الملاعب. وأعلن فريق ريال مدريد غياب «هازارد» عن تدريبات النادى بسبب الإصابة التى يعانى منها، وأجرى اللاعب تدريبات فردية، ولم ينضم إلى المجموعة، قبل أن يغيب عن تدريبات الفريق، وغاب «هازارد» عن آخر مباراتين أمام خيتافى وأتلتيك بيلباو بسبب الإصابة التى تعرض لها أمام إسبانيول.

وفى بيان أصدره النادى الملكى يوم 23 فبراير، أعلن فيه إصابة لاعبه البلجيكى، وقال: «بعد الاختبارات التى أُجريت، تم تشخيص إصابة لاعبنا إيدن هازارد بشرخ فى عظمة الشظية للكاحل الأيمن، وفى انتظار التطورات«. الجدير بالذكر أن إصابة »هازارد« فى هذا التوقيت أبعدت اللاعب البلجيكى شهرين عن الملاعب.

فى 7 يونيو 2019، تم الإعلان عن انضمام »هازارد« إلى ريال مدريد بداية من موسم 2019- 20، ووقّع عقدًا يربطه بالنادى حتى 30 يونيو 2024، مقابل رسوم مبدئية تبلغ حوالى 100 مليون يورو، قد ترتفع إلى 130 مليون يورو بسبب رسوم إضافية، وسيتقاضى راتبًا مُتوقَّعًا قدره 400 ألف جنيه استرلينى.

وتم تقديم »هازارد« رسميًا أمام 50000 مشجع، فى 13 يونيو 2019، على ملعب سانتياجو برنابيو. وأصبح »هازارد« أغلى لاعب فى تاريخ ريال مدريد، بعد جاريث بيل، الذى تم التوقيع معه مقابل 101 مليون يورو فى عام 2013. وفى حالة تلبية أى من المتغيرات، فإن »هازارد« سيصبح حينئذ أغلى لاعب فى تاريخ ريال مدريد.

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