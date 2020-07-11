شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق الباب أمام صفقات الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادى الأهلى التعليق على إعلان الزمالك أمس الأول عن تسجيله لقب «نادى القرن» فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومطالبته للنادى الأهلى بإزالة هذا الشعار من كل منشآته ووسائل الإعلام الخاصة به. وأكد مصدر داخل الأهلى أن مجلس الإدارة ينتظر رد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الشكوى التى قدمها النادى يطالبه فيها بالتدخل وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقًا للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية. وأضاف المصدر أن النادى قام بمخاطبة جميع الهيئات المختصة للحفاظ على حقوقه الفكرية، ولن يتنازل عنها باعتبارها حقا مشروعا، فيما طلب محمود الخطيب، رئيس النادى، من أعضاء مجلس الإدارة عدم الحديث فى هذا الموضوع والاكتفاء بالشكاوى التى قام بتقديمها لمطالبة الزمالك بإزالة لافتة نادى القرن. على الجانب الآخر، أغلقت إدارة النادى ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب وتم الاكتفاء بالعناصر الموجودة فى القائمة، على أن تستمر لجنة التعاقدات فى التفاوض مع اللاعبين المحليين المرشحين للانضمام للفريق، بينما تسعى لجنة التخطيط للوصول إلى حل بخصوص أزمة وليد أزارو، لاعب الفريق المعار إلى الاتفاق السعودى، والتى تفجرت مؤخرا بعد رفض اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق السعودى بداعى رفضه خصم راتبه ومطالبته بزيادته للموافقة على تمديد إعارته مع الفريق. ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن لجنة التخطيط كلفت سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بالتواصل مع أزارو لإقناعه بالموافقة على تجديد عقده مع الأهلى للحفاظ على مكانه فى القائمة، خاصة أن لجنة التخطيط أوصت بضرورة الاحتفاظ باللاعب لإعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته. من ناحية أخرى، طلبت لجنة التخطيط من رينيه فايلر، المدير الفنى، الرد على العرض الذى تلقاه النادى من نظيره المقاولون العرب لضم أحمد الشيخ على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد، بناء على طلب عماد النحاس المدير الفنى.

من جانبه، أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى الجديد، عن سعادته بتحقيق حلمه بارتداء القميص الأحمر. وأضاف: «أحمد الله على نجاح مفاوضات انتقالى للأهلى، خاصة أنها لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات فى المواسم السابقة، لكنها لم تتم نتيجة لظروف مختلفة». وتابع: «تلقيت أكثر من عرض من الأهلى أثناء تواجدى فى قطاع الناشئين بالمقاولون، لكننى كنت أرغب وقتها فى صناعة شىء للنادى الذى نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه».

وكشف «طاهر» عن تلقيه اتصالا من محمود الخطيب، رئيس الأهلى، الذى قدم لى التهنئة على الانضمام للقلعة الحمراء، وتمنى لى التوفيق فى رحلتى مع الفريق.. هذا الاتصال يمثل دافعا قويا بالنسبة لى فى بداية مشوارى مع النادى. وأضاف: «هناك 3 أمنيات أسعى لتحقيقها، الأولى: رغبتى فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والثانية: الحفاظ على لقب الدورى، وهو الهدف الدائم لجماهير الأهلى، والثالثة: تتويج الأهلى بدورى أبطال إفريقيا والمشاركة مع الفريق فيها خلال المواسم المقبلة، خاصة أنه لم يسبق لى اللعب فى هذه البطولة الكبرى». وقال: «سأكون تحت أمر الجهاز الفنى للفريق فى أى مركز يطلبنى فيه. لم أستقر على رقم القميص، سأبحث ذلك بنهاية الموسم». وأوضح«طاهر»: «عماد النحاس مدربى فى المقاولون نقل لى الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعدما علم برغبتى الشديدة فى اللعب لصفوف الأهلى، وشرح لى العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل النادى، وقدم لى روشتة النجاح، وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلى الذى حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات». واختتم تصريحاته: «سأنتظر انتهاء الموسم الحالى من أجل التواجد فى الأهلى، وفور انتهاء مباريات المقاولون سأنضم لتدريبات الفريق الأحمر وأكون تحت تصرف الجهاز الفنى».