شكرا لقرائتكم خبر عن «بن يوسف» يفاضل بين الإسماعيلى وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، عرضاً شفهياً للانضمام إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب منذ انضمامه لقلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الدورى السعودى، وأبلغ وكيل فخر الدين بن يوسف أنه ضمن القائمة التى يسعى مسؤولو نادى بيراميدز للتعاقد معها، لافتًا إلى أن العرض هو الأفضل من كافة العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، والتى على رأسها تجديد تعاقده مع الإسماعيلى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يحسم المهاجم التونسى موقفه من كافة العروض خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن مسؤولى الإسماعيلى هم أصحاب القرار النهائى الخاص به سواء بالاستمرار مع الدراويش أو الرحيل.

من جهة أخرى، واصل الفريق الكروى تدريباته استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية، حيث حرص الفرنسى ديدييه جوميز، المدير الفنى للفريق، قبل انطلاق مران أمس، على عقد محاضرة مع اللاعبين أكد خلالها على الجميع بضرورة بذل جهد مضاعف حتى استعادة اللياقة البدنية والمستوى المفنى المطلوب فى أقرب وقت، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية حرص فيها الجهاز الفنى على إجراء اختبارات لقياس مستوى اللياقة البدنية لجميع اللاعبين للاطمئنان على البرنامج الذى تم إعداده من قبل الجهاز الفنى مسبقًا، ظهر فيها أن المستوى البدنى لجميع اللاعبين جيد للغاية.

كما تركز المران الفنى على الاهتمام بمهارة التسليم والتسلم والتحرك بالكرة وبدون الكرة وتدريبات على التسديد من مسافة بعيدة، وشهد المران تدريبات قوية لرباعى حراسة تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل

رسمى.