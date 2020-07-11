شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لدور الربع نهائى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت قرعة الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى بعد قرار استئناف المسابقات الأوروبية من جديد، وأجريت عبر «الفيديو كونفرانس» بمدينة «نيون» السويسرية، أمس الجمعة.

وجاءت قرعة دور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أوروبا بملاقاة الفائز من مباراة برشلونة الإسبانى ونابولى الإيطالى مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألمانى وتشيلسى الإنجليزى، ولايبزيج الألمانى مع أتلتيكو مدريد الإسبانى، وأتالانتا الإيطالى مع باريس سان جيرمان الفرنسى، والفائز من مانشستر سيتى الإنجليزى مع ريال مدريد الإسبانى مع الفائز من يوفنتوس الإيطالى وليون الفرنسى. ومن المقرر أن تستضيف مدينة «لشبونة» البرتغالية مباريات دورى أبطال أوروبا ابتداءً من دور ربع النهائى على ملعبى «بنفيكا» و«سبورتنج لشبونة»، وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم إقامة مباريات دور ربع النهائى بدورى الأبطال من لقاءٍ واحد.

وكانت فرق لايبزيج الألمانى، وباريس سان جيرمان الفرنسى، وأتلتيكو مدريد الإسبانى، وأتالانتا الإيطالى، قد ضمنت التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

ويتبقى فقط أربع مباريات على انتهاء دور ثمن النهائى، حيث سيلاقى بايرن ميونخ منافسه تشيلسى، ومانشستر سيتى أمام ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولى، ويوفنتوس ضد ليون، وتلك المباريات ستقام يومى السابع والثامن من شهر أغسطس.

وستُلعب لقاءات دور ربع النهائى فى أربعة أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس القادم حتى 15 من الشهر نفسه، بينما ستُلعب لقاءات دور نصف النهائى يومى الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائى فى 23 من الشهر نفسه.

وفى السياق نفسه، يستضيف بايرن ميونخ الألمانى فريق تشيلسى الإنجليزى على ملعب «أليانز آرينا»، حيث انتهت مباراة الذهاب 3-0 لبايرن.

ويواجه مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه ريال مدريد الإسبانى على ملعب «الاتحاد»، حيث فاز مانشستر 2-1 فى مباراة الذهاب.

ويستضيف برشلونة الإسبانى فريق نابولى الإيطالى على ملعب «كامب نو»، حيث تعادلا 1-1 ذهابا.

ويواجه يوفنتوس الإيطالى ضيفه ليون الفرنسى على ملعب «يوفنتوس آرينا»، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح ليون 1-0.

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وستقام جميع المباريات بدون جمهور، ومن المرجح أن تستمر المخاوف الصحية حتى النهاية، حيث تم إغلاق جزء من مدينة لشبونة مجددا بسبب الارتفاع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

كما قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» عدم استخدام تقنية الفيديو «فار»، خلال مرحلة المجموعات من دورى أبطال أوروبا، للموسم المقبل 2020- 2021، على أن تتم الاستعانة بها بداية من الأدوار الإقصائية.

وأكد «يويفا» على أن استخدام تقنية الفيديو «فار» سوف يكون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالى 2019- 2020، ومرحلة خروج المغلوب بالموسم المقبل.