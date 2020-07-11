الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة

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جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة ومن المقرر أن يقود السويسري رينيه فايلر مران الفريق بعدما تواجد في النادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين لكنه لم يقود المران فقد أجرى المسحة الطبية للكشف عن كورونا يوم الأربعاء وفي اليوم التالي لم يكن قد تسلّم نتيجة المسحة الطبية لذا لم يقود المران قبل أن تظهر النتيجة مساء أمس الأول ، الخميس، حيث جائت سلبية لتُعلن جاهزية وفايلر وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال للتواجد في الفريق بعد عودتهما من بلادهما مساء الأثنين الماضي حيث قضيا هناك أجازة طويلة أستغرقت قرابة الـ25 يوماً..وكان رينيه فايلر، قد عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
على الصعيد ذاته ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية ، وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا، ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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