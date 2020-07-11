شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يخضعون غدا للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا غداً الأحد، وذلك طبقاً للخطة التي وضعها اتحاد الكرة في إطار الاستعداد للعودة إلى مسابقة الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، وكان المقاولون قد أجرى 4 مسحات سابقة جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، باستثناء حالة واحدة بين العمال كان قد تم اكتشافها بعد نتيجة المسحة الأولى وتم عزلها.

في سياق متصل، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب عبد الله ياسين لاعب الفريق، والذى كان قد سافر إلى فرنسا فى بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وتوقف النشاط الرياضى على إثرها، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية، وفضل اللاعب البقاء مع أسرته قبل أن يعود للنادى مؤخراً وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات خاصة، إن عبد الله ياسين خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليشارك مع زملائه بالتدريبات، موضحاً أن سيف الجزيرى هداف الفريق سيعود من تونس خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل الانضمام للفريق أيضاً.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.