رامي ربيع: ندمان على التوقيع للأهلي ورفضت دور الموظف

قال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمدرب الحالي بالجهاز الفني للمقاولون العرب، إنه ندم على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في بداية مشواره بالدوري الممتاز.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عاد بي الزمن كنت سأوقع لنادي المقاولون العرب أولا لاكتساب الخبرات، ووقتها تلقيت عروض من الأهلي والزمالك ولكنني فضلت الأحمر".

وأوضح: "بدأت كرة القدم مع نجوم السادات وأنا بعمر السادسة عشر وأنتقلت بعدها لصفوف فريق جولدي، ومجدي طلبة كان السبب في إنتقالي لصفوف النادي الأهلي وأنا لاعب في الدخان".

وتابع: "مانويل جوزيه طالبني بالصبر للحصول علي فرصة اللعب لكنى رفضت دور اللاعب الموظف".

يذكر أن أتم الأهلي صفقة أنتقال رامي ربيع بجانب طارق سعد

في مايو 2006 لمدة 5 سنوات لكل منهما قادمين من الشرقية للدخان، لكن لم تلق تجربته مع الأهلي نجاحا حيث لم تمتد سوى لستة أشهر وشهدت المشاركة في مباراتين فقط بالدوري الممتاز، ثم انتقل ربيع لنادي المقاولون العرب مقابل 400 ألف جنيه للنادي الأهلي في 29 يناير 2007، ثم باعه المقولون إلي الجونة في يناير 2011، وفي أغسطس من نفس العام انتقل ربيع إلي طلائع الجيش علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد