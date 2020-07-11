علاء نبيل: طاهر ورمضان بإمكانهما اللعب معًا في الأهلي

بارك علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للأهلي على انتقال طاهر محمد طاهر لصفوف الفريق، في الصفقة التي تمت مؤخرا بين النقولون العرب والقلعة الحمراء.

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبارك للاهلي انتقاله، فهو يمتلك إمكانيات كبيرة ويستطيع اللعب في أكثر

من مركز".

وأكمل: "التشكيل الأمثل للأهلي سيكون رمضان جناح أيسر وطاهر أيمن وأجايي تحت رأس الحربة".

وأتم: "غير مقتنع بأليو بادجي، وسمعت أن أحمد الشيخ وجيرالدو سيغادرون، الشيخ حصل على فرصة كبيرة لكنه استثمرها بنسبة 60%".