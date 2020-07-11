الزمالك يحصل على توقيع عبدالله بكري ويفاوض حسام حسن

أنهي نادي الزمالك المصري، اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، بعد توقيعه عقود للانضمام إلى الفريق خلال الموسم القادم، بالإضافة إلى مفاوضات النادي الأبيض لضم حسام حسن من سموحة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل على

توقيعه على عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة على ضمه.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولي الزمالك

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يحاولون إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز في الوقت الجاري، بعدما اشترط المسؤولين في نادي بيراميدز الحصول على مليون دولار من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا آخر للاستغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلى جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".

وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد".