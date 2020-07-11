أنهي نادي الزمالك المصري، اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، بعد توقيعه عقود للانضمام إلى الفريق خلال الموسم القادم، بالإضافة إلى مفاوضات النادي الأبيض لضم حسام حسن من سموحة.
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علىتوقيعه على عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة على ضمه.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولي الزمالك
وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا آخر للاستغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلى جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".
وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع عبدالله بكري ويفاوض حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.