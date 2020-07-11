وفد من الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة لانهاء صفقة محمد شريف مع الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الاتفاق السعودي قرروا إرسال وفد من النادي إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد شريف لاعب الفريق المعار

إلى نادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي نادي الاتفاق جددوا المفاوضات مع اللاعب بعد

أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا



وأتم: "محمد شريف رحب باللعب للنادي السعودي، لا سيما بعد أن تقلصت فرصه في المشاركة مع الاهلي في الموسم الجديد بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لمدة خمس سنوات، مشترطًا إنهاء المفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي".