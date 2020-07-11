كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن خطة استضافة ناديي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال إقامة البطولة في الكاميرون.
وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الصعب أن يقيمالناديين في فندق واحد وذلك للحفاظ على سرية الفريقين".
وتابع: "إقامة كل فريق في فندق مختلف سيشكل عبء علينا، ولكننا سنحاول بذل قصار جهدنا لمساعدة الجميع".
وواصل: "درجة الحرارة ستكون مرتفعة
وأردف: "رغم ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت ولكن لا أعتقد أنها ستختلف كثيرا عن مصر".
وأضاف: "مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الابطال ستشهد حضور جماهيري محدود".
واختتم حديثه قائلا: "نتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وهناك خطوط طيران مباشرة بين مصر والكاميرون".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بالكاميرون يروي السيناريو المتوقع لمبارتي الأهلي والزمالك حال لعبها في الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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