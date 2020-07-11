أول تعليق من أسامة نبيه بعد إعلانه مديرا فنيا للشعلة السعودي

أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، توليه المسئولية الفنية لفريق الشعلة السعودي بشكل رسمي.

وقال نبيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تلقيت عدة عروض في مصر ولكن عدم وضوح الرؤية

هنا دفعني للرحيل وتدريب فريق الشعلة".

وأردف: الدوري السعودي يتميز بالقوة وقضيت وقت مميز قبل ذلك، المفاوضات مع الشعلة لم تأخذ وقت كبير. وتابع: "إن شاء الله نقدر نعمل حاجة تليق

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باسم نادي الشعلة، سوف أخضع للمسحة صباح غدا السبت قبل السفر مساءً".

وأتم كلماته: جهازي المعاون يضم محمد صبري وأحمد عبد المقصود من مصر.

وكان قد أعلن نادي الشعة السعودي مساء أمس الجمعة، عن تعاقده مع أسامة نبيه كمديرا فنيا للفريق، لمدة موسم ونصف بدون وجود أي شرط جزائي في العقد المبرم بينهم.