أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، توليه المسئولية الفنية لفريق الشعلة السعودي بشكل رسمي.
وقال نبيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تلقيت عدة عروض في مصر ولكن عدم وضوح الرؤيةهنا دفعني للرحيل وتدريب فريق الشعلة".
وأردف: الدوري السعودي يتميز بالقوة وقضيت وقت مميز قبل ذلك، المفاوضات مع الشعلة لم تأخذ وقت كبير. وتابع: "إن شاء الله نقدر نعمل حاجة تليق
وأتم كلماته: جهازي المعاون يضم محمد صبري وأحمد عبد المقصود من مصر.
وكان قد أعلن نادي الشعة السعودي مساء أمس الجمعة، عن تعاقده مع أسامة نبيه كمديرا فنيا للفريق، لمدة موسم ونصف بدون وجود أي شرط جزائي في العقد المبرم بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أسامة نبيه بعد إعلانه مديرا فنيا للشعلة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.